Треба проаналізувати рішення КСУ і змінювати антикорупційне законодавство – Ставнійчук
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Ситуація навколо Конституційного Суду нагнітається свідомо і навмисно. Немає можливості перезавантаження усього складу КСУ, потрібно проаналізувати його рішення привести законодавство у відповідність з міжнародними зобов’язаннями України. Про це УНН сказала юрист, член Венеціанської комісії у 2009-2013 роках Марина Ставнійчук.
“Конституція і Закон про КСУ не передбачає підстав і можливості перезавантаження усього складу КСУ. Це взагалі безпрецедентно для правової і демократичної держави. Я бачу, що ситуація навколо КСУ нагнітається і робиться це свідомо і навмисно, але немає такої конституційної можливості. Але у нашій державі можна чекати всього чого завгодно. Ми бачимо, що Конституція і право, на жаль, в нашій державі не діє”, — сказала Ставнійчук.
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Вона додала, що не захищає КСУ, але його рішення треба виконувати. На її думку, цей шум розгортається через програш влади на місцевих виборах.
“Є необхідність серйозно проаналізувати рішення КСУ. Проаналізувати практику застосування антикорупційного законодавства в Україні, пропрацювати відповідність цього законодавства Конституції і з урахуванням міжнародних зобов’язань України привести все у відповідність. Ось і все”, — підсумувала Ставнійчук.
Нагадаємо, Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України статтю 366-1 ККУ, яка передбачала відповідальність за брехню у декларації.
У Національному агентстві з питань запобігання корупції заявили, що Конституційний суд України заблокував призначення керівних кадрів органів влади, у тому числі переможців місцевих виборів.