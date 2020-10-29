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Надо проанализировать решение КСУ и менять антикоррупционное законодательство - Ставнийчук

Надо проанализировать решение КСУ и менять антикоррупционное законодательство - Ставнийчук

Киев  •  УНН

 • 13878 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. Ситуация вокруг Конституционного Суда нагнетается сознательно и намеренно. Нет возможности перезагрузки всего состава КСУ, нужно проанализировать его решение привести законодательство в соответствие с международными обязательствами Украины. Об этом УНН сказала юрист, член Венецианской комиссии в 2009-2013 годах Марина Ставнийчук.

"Конституция и Закон о КСУ не предусматривает оснований и возможности перезагрузки всего состава КСУ. Это вообще беспрецедентно для правового и демократического государства. Я вижу, что ситуация вокруг КСУ нагнетается и делается это сознательно и намеренно, но нет такой конституционной возможности. Но в нашем государстве можно ожидать всего чего угодно. Мы видим, что Конституция и право, к сожалению, в нашем государстве не действует", - сказала Ставнийчук.

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Она добавила, что не защищает КСУ, но его решение нужно выполнять. По ее мнению, этот шум разворачивается из-за проигрыша власти на местных выборах.

"Есть необходимость серьезно проанализировать решение КСУ. Проанализировать практику применения антикоррупционного законодательства в Украине, проработать соответствие этого законодательства Конституции и с учетом международных обязательств Украины привести все в соответствие. Вот и все", - подытожила Ставнийчук.

Напомним, Конституционный суд Украины признал не соответствующим Конституции Украины статью 366-1 УК, которая предусматривала ответственность за ложь в декларации.

В Национальном агентстве по предупреждению коррупции заявили, что Конституционный суд Украины заблокировал назначение руководящих кадров органов власти, в том числе победителей местных выборов.

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