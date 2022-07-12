Травми через сьогоднішні обстріли Харкова отримали четверо людей
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. Четверо людей поранені внаслідок обстрілу Індустріального району Харкова 12 липня, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
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"За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, станом на зараз внаслідок обстрілів Індустріального району постраждали 4 людини", - повідомив Синєгубов у Telegram.
З його слів, людьми отримані травми середнього ступеня тяжкості.
"Усі госпіталізовані до медичних установ, загрози їхньому життю немає", - зазначив посадовець.
Доповнення
12 липня російські окупанти завдали удари по Індустріальному району Харкова.