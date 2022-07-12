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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Травми через сьогоднішні обстріли Харкова отримали четверо людей

Травми через сьогоднішні обстріли Харкова отримали четверо людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 липня. УНН. Четверо людей поранені внаслідок обстрілу Індустріального району Харкова 12 липня, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

Цитата

"За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, станом на зараз внаслідок обстрілів Індустріального району постраждали 4 людини", - повідомив Синєгубов у Telegram.

З його слів, людьми отримані травми середнього ступеня тяжкості.

"Усі госпіталізовані до медичних установ, загрози їхньому життю немає", - зазначив посадовець.

Доповнення

12 липня російські окупанти завдали удари по Індустріальному району Харкова.

Українські Національні Новини

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