Травмы из-за сегодняшних обстрелов Харькова получили четыре человека

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"По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, по состоянию на данный момент в результате обстрелов Индустриального района пострадали 4 человека", - сообщил Синегубов в Telegram.

По его словам, людьми получены травмы средней степени тяжести.

"Все госпитализированы в медицинские учреждения, угрозы их жизни нет", - отметил чиновник.

Дополнение

12 июля российские оккупанты нанесли удары по Индустриальному району Харькова.