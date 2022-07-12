Травмы из-за сегодняшних обстрелов Харькова получили четыре человека
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. Четверо человек ранены в результате обстрела Индустриального района Харькова 12 июля, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
Цитата
"По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, по состоянию на данный момент в результате обстрелов Индустриального района пострадали 4 человека", - сообщил Синегубов в Telegram.
По его словам, людьми получены травмы средней степени тяжести.
"Все госпитализированы в медицинские учреждения, угрозы их жизни нет", - отметил чиновник.
Дополнение
12 июля российские оккупанты нанесли удары по Индустриальному району Харькова.