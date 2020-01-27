Травма стала причиною завершення кар'єри капітана клубу УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Капітан ФК "Колос" Олександр Поздєєв через травму вирішив завершити свою професійну кар’єру футболіста. Про це інформує сайт клубу з Ковалівки, передає УНН.
Поздєєв був капітаном “Колоса”, і наразі є одним з трьох гравців, які пройшли шлях від аматорської команди з Ковалівки до клубу Прем’єр ліги.
Всього спортсмен провів у “Колосі” вісім років. За клуб 33-річний півзахисник зіграв майже 160 матчів, і відзначився 37 голами. У його доробку — три титули чемпіона області, переможця суперкубкового матчу Київщини та тріумфатора Меморіалу Олега Макарова. Окрім того, в його активі виграш обласного кубкового турніру та перемога у Другій лізі та “срібло” Першої ліги.
Варто відзначити, що Поздєєв залишиться у структурі клубу та буде працювати тренером у команді “Колос” U-19.