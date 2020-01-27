Травма стала причиной завершения карьеры капитана клуба УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. Капитан ФК “Колос” Александр Поздеев из-за травмы решил завершить свою профессиональную карьеру футболиста. Об этом сообщает сайт клуба с Ковалевки, передает УНН.
Поздеев был капитаном “Колоса”, и сейчас является одним из трех игроков, которые прошли путь от любительской команды с Ковалевки в клуб Премьер-лиги.
Всего спортсмен провел в “Колосе” восемь лет. За клуб 33-летний полузащитник сыграл почти 160 матчей, и отметился 37 голами. В его активе — три титула чемпиона области, победителя суперкубкового матча Киевской области и триумфатора Мемориала Олега Макарова. Кроме того, в его активе выигрыш областного кубкового турнира и победа во Второй лиге и “серебро” Первой лиги.
Стоит отметить, что Поздеев останется в структуре клуба и будет работать тренером в команде “Колос” U-19.