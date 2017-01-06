Трасу М 14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ перекрито
Київ • УНН
ХЕРСОН-КИЇВ. 6 січня. УНН. Перекрито трасу М 14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ. Про це УНН повідомили у прес-службі Херсонської облдержадмністрації.
За інформацією Управління цивільного захисту ОДА, сьогодні з 10:00 буде закрито трасу М 14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ на ділянці від 177 по 206 км. Транспортне сполучення між Херсоном та Миколаєвом призупинено.
Такі заходи проводяться у зв'язку з негодою.
Також у сам Херсон через негоду в Херсоні заборонили рух великовагового вантажного транспорту.
Упродовж 6-8 січня у місті спостерігатимуться сильні хуртовини, ожеледиця на дорогах, снігові замети і накати, а також різке зниження температури повітря.
Міська влада звертається до водіїв автівок з проханням не паркувати їх на узбіччях доріг, оскільки таким чином блокуватиметься робота снігоприбиральної техніки.