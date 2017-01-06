Трасса М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск перекрыта
Киев • УНН
ХЕРСОН-КИЕВ. 6 января. УНН. Перекрыта трасса М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Херсонской облгосадминистрации.
По информации Управления гражданской защиты ОГА, сегодня с 10:00 будет закрыта трасса М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск на участке от 177 по 206 км. Транспортное сообщение между Херсоном и Николаевом приостановлено.
Такие мероприятия проводятся в связи с непогодой.
Также в самом Херсоне из-за непогоды запретили движение тяжеловесного грузового транспорта.
В течение 6-8 января в городе будут сильные метели, гололедица на дорогах, снежные заносы и накаты, а также резкое снижение температуры воздуха.
Городская власть обращается к водителям автомобилей с просьбой не парковать их на обочинах дорог, поскольку таким образом будет блокироваться работа снегоуборочной техники.