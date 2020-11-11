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Транспорт працюватиме навіть під час "карантину вихідного дня" - Криклій

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 листопада. УНН. Міністр інфраструктури Владислав Криклій пояснив, як працюватиме пасажирський транспорт в Україні в умовах загальнодержавного карантину та "карантину вихідного дня". Про це він написав у своєму Telegram-каналі за підсумками засідання уряду, передає УНН.

“Автотранспорт, у тому числі маршрутні таксі, тролейбуси, трамваї та залізниця перевозитимуть пасажирів у кількості місць для сидіння. Це стосується міського, приміського, міжміського, внутрішньообласного та міжобласного сполучення. Внутрішні авіаперевезення здійснюватимуться без обмежень. А під час авіаподорожей закордон перевіряйте умови в'їзду/виїзду, встановлені для українських громадян країною, куди прямує пасажир”, - прокоментував ситуацію Владислав Криклій.

Разом з тим, за словами міністра, на час "карантину вихідного дня" робота громадського транспорту не зупинятиметься.

Як повідомляв УНН, в Україні запровадили жорсткий "карантин вихідного дня".

Нагадаємо, в Україні на 8 годину 11 листопада зафіксовано вже майже 490 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу - знову понад 10 тисяч.

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