Transparency International закликає розслідувати підпал редакції видання у Рівному
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Організація Transparency International Україна вимагає від правоохоронців оперативно розслідувати підпал офісу видання у Рівному. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву, опубліковану на сайті організації.
“Українське представництво міжнародного антикорупційного руху Transparency International засуджує підпал офісу організації „Четверта влада“ та закликає правоохоронні органи розслідувати цей та інші випадки максимально оперативно”, — вказано у заяві.
У Transparency International нагадали, що це вже не перший випадок тиску на громадських активістів та журналістів у Рівному.
“Так, провайдера який обслуговує сайти „Четверта влада“, „Голосно“ та „Рівне-1“, пограбували, через що наразі існують технічні проблеми Інтернет-сторінками цих видань та низки інших організацій. Пані Торбіч (член ТІ, заступниця головреда „Четвертої влади“ Антоніна Торбіч) допускає, що ці дві події можуть бути пов’язані”, — зазначається у заяві.
Як повідомляв УНН, у Рівному невідомий підпалив редакцію місцевого видання.