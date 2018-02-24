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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 62901 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 76819 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 79551 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 107288 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100367 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104541 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111521 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

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10 марта, 00:20 • 117081 просмотра

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Transparency International призывает расследовать поджог редакции издания в Ровно

Transparency International призывает расследовать поджог редакции издания в Ровно

Киев  •  УНН

 • 7968 просмотра

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Организация Transparency International Украина требует от правоохранителей оперативно расследовать поджог офиса издания в Ровно. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление, опубликованное на сайте организации.

“Украинское представительство международного антикоррупционного движения Transparency International осуждает поджог офиса организации” Четвертая власть “и призывает правоохранительные органы расследовать этот и другие случаи максимально оперативно”, — указано в заявлении.

В Transparency International напомнили, что это уже не первый случай давления на общественных активистов и журналистов в Киеве.

“Да, провайдера который обслуживает сайты „Четвертая власть“, „Голосно“ и „Ровно-1“, ограбили, поэтому теперь существуют технические проблемы Интернет-страницами этих изданий и ряда других организаций. Госпожа Торбич (член ТЕ, заместитель главреда „Четвертой власти“ Антонина Торбич) допускает, что эти два события могут быть связаны”, — отмечается в заявлении.

Как сообщал УНН, в Ровно неизвестный поджег редакцию местного издания.

Украинские Национальные Новости

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