Transparency International призывает расследовать поджог редакции издания в Ровно
Киев • УНН
КИЕВ. 23 февраля. УНН. Организация Transparency International Украина требует от правоохранителей оперативно расследовать поджог офиса издания в Ровно. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление, опубликованное на сайте организации.
“Украинское представительство международного антикоррупционного движения Transparency International осуждает поджог офиса организации” Четвертая власть “и призывает правоохранительные органы расследовать этот и другие случаи максимально оперативно”, — указано в заявлении.
В Transparency International напомнили, что это уже не первый случай давления на общественных активистов и журналистов в Киеве.
“Да, провайдера который обслуживает сайты „Четвертая власть“, „Голосно“ и „Ровно-1“, ограбили, поэтому теперь существуют технические проблемы Интернет-страницами этих изданий и ряда других организаций. Госпожа Торбич (член ТЕ, заместитель главреда „Четвертой власти“ Антонина Торбич) допускает, что эти два события могут быть связаны”, — отмечается в заявлении.
Как сообщал УНН, в Ровно неизвестный поджег редакцию местного издания.