Transparency International вимагає відсторонити Корчак від посади на час розслідування НАБУ

«Ми закликаємо не повторювати помилку серпня 2016 року, коли через непрофесійній та залежність керівництва НАЗК ледь не було зірвано процедуру отримання безвізового режиму між Україною та ЄС. Саме тоді, непрофесійна робота голови НАЗК зірвала запуск системи електронного декларування, але результати службово розслідування з боку КМУ цієї ситуації були засекреченні від громадськості та жодних кадрових рішень не було прийнято», - сказав виконавчий директор Transparency International України Ярослав Юрчишин.

Нагадаємо, 14 листопада відбулася прес-конференція керівника департаменту фінансового контролю НАЗК Ганни Соломатіної, яка надала факти ймовірної участі Наталії Корчак не лише у фальсифікаціях перевірок електронних декларацій, а й недбалого ставлення голови НАЗК до своїх обов’язків.

Відповідні документи, після повного ігнорування з боку прокуратури, були надані Національному антикорупційному бюро України.

Зважаючи, що перебування голови НАЗК на посаді дає можливість її впливу на співробітників НАЗК, свідків у процесі розслідування, та процедуру слідчих дій загалом, це рішення виглядає цілком відповідно до міжнародних стандартів неможливості втручання у слідчі дії з боку сторони процесу.