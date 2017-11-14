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14:39 • 40582 просмотра

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13:46 • 69798 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
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Transparency International требует отстранить Корчак от должности на время расследования НАБУ

Transparency International требует отстранить Корчак от должности на время расследования НАБУ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 ноября. УНН. Transparency International Украина призывает Кабинет Министров Украины отстранить от исполнения обязанностей на время проведения расследования о злоупотреблениях служебным положением председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталью Корчак, передает УНН со ссылкой на заявление ТІ.

«Мы призываем не повторять ошибку августа 2016, когда из-за непрофессиональной и зависимого руководства НАПК едва не было сорвано процедуру получения безвизового режима между Украиной и ЕС. Именно тогда, непрофессиональная работа председателя НАПК сорвала запуск системы электронного декларирования, но результаты служебно расследования со стороны КМУ этой ситуации были засекречены от общественности и никаких кадровых решений не было принято», - сказал исполнительный директор Transparency International Украина Ярослав Юрчишин.

Напомним, 14 ноября состоялась пресс-конференция руководителя департамента финансового контроля Назка Анны Соломатиной, которая предоставила факты вероятного участия Натальи Корчак не только в фальсификациях проверок электронных деклараций, но и небрежного отношения председателя НАПК к своим обязанностям.

Соответствующие документы, после полного игнорирования со стороны прокуратуры, были предоставлены Национальном антикоррупционном бюро Украины.

Учитывая, что пребывание председателя НАПК в должности дает возможность влияния на сотрудников НАПК, свидетелей в процессе расследования, и процедуру следственных действий общем, это решение выглядит в полном соответствии с международными стандартами невозможности вмешательства в следственные действиях стороны процесса.

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