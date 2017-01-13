Трансляцію конгресу США через помилку перервав сюжет RT
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Американський телерадіомовник, який здійснює відеопоказ заходів конгресу США, напередодні впродовж семи хвилин транслював програму телеканалу Russia Today, телемережа пояснила це "внутрішньою помилкою маршрутизації", передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.
“Ми не вважаємо, що були зламані. Ми сприймаємо безпеку нашої мережі дуже серйозно і будемо продовжувати більш глибоке розслідування, яке може забрати деякий час”, - повідомила телемережа C-SPAN.
Збій у програмі стався, коли телемережа C-SPAN транслювала обговорення закону про цінні папери в палаті представників конгресу США.
За оцінкою розвідки США, опублікованій минулого тижня, телеканал RT відіграв свою роль у кампанії впливу на вибори президента США через поширення пропаганди і фейкових новин.