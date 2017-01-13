Трансляцию конгресса США по ошибке прервал сюжет RT
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Американский телерадиовещатель, который осуществляет трансляцию заседаний конгресса США, накануне в течение семи минут транслировал программу телеканала Russia Today, телесеть объяснила это "внутренней ошибкой маршрутизации", передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
"Мы не считаем, что были взломаны. Мы воспринимаем безопасность нашей сети очень серьезно и будем продолжать более глубокое расследование, которое может занять некоторое время", - сообщила телесеть C-SPAN.
Сбой в программе произошел, когда телесеть C-SPAN транслировала обсуждение закона о ценных бумагах в палате представителей конгресса США.
По оценке разведки США, опубликованной на прошлой неделе, телеканал RT сыграл свою роль в кампании влияния на выборы президента США через распространение пропаганды и фейковых новостей.