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"Трансільванія у мене в крові": король Великої Британії відвідає Румунію у червні

"Трансільванія у мене в крові": король Великої Британії відвідає Румунію у червні

Київ • УНН

 • 726694 перегляди

КИЇВ. 16 травня. УНН. Британський король Чарльз III відвідає Румунію у червні, заявив у вівторок прем'єр-міністр країни, передає УНН посилаючись на AFP.

Деталі

Прем'єр-міністр Румунії Ніколає Чука заявив, що нещодавно коронований король зустрінеться з урядовцями, у тому числі з президентом Клаусом Йоганнісом, який був присутній на коронації Чарльза в Лондоні цього місяця.

"Ми є частиною програми", - сказав Чука журналістам, коли його попросили підтвердити повідомлення ЗМІ про те, що Чарльз відвідає країну 2 червня.

Він не повідомив жодних додаткових подробиць.

Місцеві ЗМІ повідомили, що Чарльз також вирушить до віддаленого регіону Трансільванії. Село Віскрі у цьому мальовничому регіоні підкорило серце тодішнього принца Чарльза, коли він уперше відвідав його у 1998 році.

Будинок, який він купив там у 2006 році, спочатку був князівською резиденцією, але був перетворений на музей, присвячений ботаніці, ще однієї пристрасті нового короля.

За спонсорської підтримки Чарльза фонд Mihai Eminescu Trust відремонтував кілька будівель у Трансільванії з використанням традиційних методів та матеріалів для збереження спадщини.

Чарльз стверджує, що походить від принца 15 століття, відомого як Влад Цепеш, історичного натхненника Брема Стокера "Граф Дракула". Він навіть якось сказав, що Трансільванія "у мене в крові".

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