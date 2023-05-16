"Трансильвания у меня в крови": король Великобритании посетит Румынию в июне

Детали

Премьер-министр Румынии Николае Чука заявил, что недавно коронованный король встретится с правительственными чиновниками, в том числе с президентом Клаусом Йоханнисом, который присутствовал на коронации Карла в Лондоне в этом месяце.

"Мы являемся частью программы", — сказал Чука журналистам, когда его попросили подтвердить сообщения СМИ о том, что Чарльз посетит страну 2 июня.

Он не сообщил никаких дополнительных подробностей.

Местные СМИ сообщили, что Карл также отправится в отдаленный регион Трансильвании. Деревня Вискри в этом живописном регионе покорила сердце тогдашнего принца Чарльза, когда он впервые посетил его в 1998 году.

Дом, который он купил там в 2006 году, первоначально был княжеской резиденцией, но был превращен в музей, посвященный ботанике, еще одной страсти нового короля.

При спонсорской поддержке Карла фонд Mihai Eminescu Trust отремонтировал несколько зданий в Трансильвании с использованием традиционных методов и материалов для сохранения наследия.

Карл утверждает, что происходит от принца 15 века, известного как Влад Цепеш, исторического вдохновителя Брэма Стокера "Граф Дракула". Он даже как-то сказал, что Трансильвания "у меня в крови".