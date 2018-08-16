Трансферна вартість Зінченка і Луніна зросла в два рази
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Кілька футболістів збірної України подорожчали у трансферній ціні за підсумками оновлених даних авторитетного ресурсу Transfermarkt, повідомляє УНН.
Півзахисник “Манчестер Сіті” Олександр Зінченко додав у ціні відразу на 8 млн. євро і тепер його вартість становить 15 млн. євро — другий показник української збірної після Андрія Ярмоленко, який втратив 3 млн. (20).
Ще один значний ривок прослідковується за новачком “Реалу” Андрія Луніна — з 3,5 млн. євро до 8,5 млн.
На один млн. євро піднявся наш легіонер “Шальке” Євген Коноплянка — 10. Він разом із Тарасом Степаненком (10) замикають п’ятірку найдорожчих українських футболістів, поступаючись 1 млн. євро Марлосу.
Нагадаємо, що в серпні “Манчестер Сіті” Зінченка виборов Суперкубок Англії.