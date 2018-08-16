Трансферная стоимость Зинченко и Лунина выросла в два раза

Полузащитник “Манчестер Сити” Александр Зинченко прибавил в цене сразу на 8 млн. евро и теперь его стоимость составляет 15 млн. Евро — второй показатель украинской сборной после Андрея Ярмоленко, который потерял 3 млн. (20).

Еще один значительный рывок прослеживается по новичком “Реала” Андрея Лунина — с 3,5 млн до 8,5 млн евро.

На один млн. евро поднялся наш легионер “Шальке” Евгений Коноплянка — 10. Он вместе с Тарасом Степаненко (10) замыкают пятерку самых дорогих украинских футболистов, уступая 1 млн. Евро Марлос.

Напомним, что в августе “Манчестер Сити” Зинченко получил Суперкубок Англии.