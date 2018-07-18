Трампа у конгресі США закликали протистояти агресії РФ проти України
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Конгресмени, які очолюють групу підтримки України в конгресі США, закликали президента Трампа "стати пліч-о-пліч з союзниками в НАТО перед лицем постійних загроз з боку Росії та агресії РФ в Україні". Про це заявили конгресмени-демократи Марсі Каптур та Сенді Левіна, а також конгресмен-республіканець Браян Фіцпатрік, передає УНН з посиланням на Голос Америки.
"Нас, як співголів двопартійної групи підтримки України, глибоко непокоїть підлегла поведінка президента по відношенню до президента Путіна. США не можуть сприймати дії спрямовані на послаблення демократичних інституцій в США, а також союзників за кордоном", - йдеться у спільній заяві конгресменів після прес-конференції президента США Дональда Трампа та президента Росії Володимира Путіна в Гельсінкі.
"Незаконне вторгнення Росії до України є нападом на мир та безпеку Європи, що спричинив смерті тисяч українців і змусив мільйони полишити свої домівки", - наголосили конгресмени.
Вони також привернули увагу до атак Росії, спрямованих проти суверенітету України.
"Нас також непокоїть напад уряду Росії на український суверенітет, включаючи кібератаки на установи, агресію на Донбасі та незаконну окупацію Криму", - заявили конгресмени.
Нагадаємо, після прес-конференції за підсумками саміту з президентом РФ Володимиром Путіним в Гельсінкі на американського президента Дональда Трампа обрушилася хвиля критики. Зокрема, політики відзначили, що американський лідер промовчав про Україну, і що про позицію Трампа щодо Криму висловився Путін.