Трампа в конгрессе США призвали противостоять агрессии РФ против Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Конгрессмены, которые возглавляют группу поддержки Украины в конгрессе США, призвали президента Трампа "стать плечом к плечу с союзниками в НАТО перед лицом постоянных угроз со стороны России и агрессии РФ в Украине". Об этом заявили конгрессмены-демократы Марси Каптур и Сэнди Левина, а также конгрессмен-республиканец Брайан Фицпатрик, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.
"Нас, как сопредседателей двухпартийной группы поддержки Украины, глубоко беспокоит подчиненное поведение президента по отношению к президенту Путину. США не могут воспринимать действия, направленные на ослабление демократических институтов в США, а также союзников за рубежом", - говорится в совместном заявлении конгрессменов после пресс-конференции президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина в Хельсинки.
"Незаконное вторжение России в Украину является нападением на мир и безопасность Европы, которое вызвало смерти тысяч украинцев и заставил миллионы покинуть свои дома", - отметили конгрессмены.
Они также привлекли внимание к атакам России, направленным против суверенитета Украины.
"Нас также беспокоит нападение правительства России на украинский суверенитет, включая кибератаки на учреждения, агрессию на Донбассе и незаконную оккупацию Крыма", - заявили конгрессмены.
Напомним, после пресс-конференции по итогам саммита с президентом РФ Владимиром Путиным в Хельсинки на американского президента Дональда Трампа обрушилась волна критики. В частности, политики отметили, что американский лидер промолчал об Украине, и о позиции Трампа по Крыму высказался Путин.