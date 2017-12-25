Трампа розкритикували через ретвіт із зображенням логотипу CNN, розчавленого черевиком

КИЇВ. 24 грудня. УНН. Президент США Дональд Трамп вкотре опинився під шквалом критики з боку американських журналістів після того, як розмістив на сторінці в Twitter запис одного зі своїх прихильників, який супроводжувало зображення підошви черевика глави держави з логотипом телекомпанії CNN у плямі крові. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.