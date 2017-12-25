Трампа розкритикували через ретвіт із зображенням логотипу CNN, розчавленого черевиком
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Президент США Дональд Трамп вкотре опинився під шквалом критики з боку американських журналістів після того, як розмістив на сторінці в Twitter запис одного зі своїх прихильників, який супроводжувало зображення підошви черевика глави держави з логотипом телекомпанії CNN у плямі крові. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
У публікації користувача під ніком oregon4TRUMP йдеться: “Спасибі вам, президент Трамп”. А на зображенні великими буквами також написано слово “Перемога”.
Thank you President TRUMP!! pic.twitter.com/LKdkT0FL99— oregon4TRUMP (@shawgerald4) 23 грудня 2017 р.
Незабаром після цього один з ведучих CNN Джейк Теппер зазначив, що вважає недоречним розміщення подібних зображень у переддень Різдва. “Чи дійсно це лідер, який представляє послання любові і надії Христа в Вифлеємі?” — в свою чергу запитав політичний аналітик телекомпанії ABC Меттью Дауд, звертаючись до представників євангельських християн.
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Один з журналістів газети The Hill Джо Конча заявив, що президенту необхідно видалити з його сторінки суперечливий запис. “Критика хороша, коли вона виправдана, але вона заходить занадто далеко з кров’ю на підошві”, — вважає він. Були також і інші коментарі з боку репортерів різних видань.
Білий дім поки не прокоментував епізод.
Нагадаємо, за інформацією газети The New York Times, американський президент Дональд Трамп на брифінгу, присвяченому імміграційній політиці країни, висловлював серйозне невдоволення тим, що в США прибуває занадто багато людей з Афганістану, Гаїті та Нігерії, а також відгукувався про цих осіб вкрай зневажливо.