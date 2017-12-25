Трампа раскритиковали за ретвит с изображением логотипа CNN, раздавленного ботинком

В публикации пользователя под ником oregon4TRUMP говорится: “Спасибо вам, президент Трамп”. А на картинке большими буквами написано слово “Победа”.

Thank you President TRUMP !! pic.twitter.com/LKdkT0FL99

Вскоре после этого один из ведущих CNN Джейк Теппер отметил, что считает неуместным размещение подобных изображений в канун Рождества. “Действительно это лидер, который представляет послание любви и надежды Христа в Вифлееме?” — в свою очередь спросил политический аналитик телекомпании ABC Мэттью Дауд, обращаясь к представителям евангельских христиан.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Стамбуле из-за сообщение в Twitter требуют посадить “Мисс Турция-2017”

Один из журналистов газеты The Hill Джо Конча заявил, что президенту необходимо удалить с его страницы противоречивый ретвит. “Критика хороша, когда она оправдана, но она заходит слишком далеко с кровью на подошве”, — считает он. Были также и другие комментарии со стороны репортеров различных изданий.

Белый дом пока не прокомментировал эпизод.

Напомним, по информации газеты The New York Times, американский президент Дональд Трамп на брифинге, посвященном иммиграционной политике страны, выражал серьезное недовольство тем, что в США прибывает слишком много людей из Афганистана, Гаити и Нигерии, а также отзывался об этих лицах крайне пренебрежительно.