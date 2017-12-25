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Трампа раскритиковали за ретвит с изображением логотипа CNN, раздавленного ботинком

Киев • УНН

 • 8934 просмотра

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Президент США Дональд Трамп оказался под шквалом критики со стороны американских журналистов после того, как разместил на странице в Twitter запись одного из своих сторонников, сопровождавшую изображение подошвы ботинка главы государства с логотипом телекомпании CNN в пятне крови. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

Трампа раскритиковали за ретвит с изображением логотипа CNN, раздавленного ботинком

В публикации пользователя под ником oregon4TRUMP говорится: “Спасибо вам, президент Трамп”. А на картинке большими буквами написано слово “Победа”.

Thank you President TRUMP !! pic.twitter.com/LKdkT0FL99

— oregon4TRUMP (@ shawgerald4) 23 декабря 2017

Вскоре после этого один из ведущих CNN Джейк Теппер отметил, что считает неуместным размещение подобных изображений в канун Рождества. “Действительно это лидер, который представляет послание любви и надежды Христа в Вифлееме?” — в свою очередь спросил политический аналитик телекомпании ABC Мэттью Дауд, обращаясь к представителям евангельских христиан.

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Один из журналистов газеты The Hill Джо Конча заявил, что президенту необходимо удалить с его страницы противоречивый ретвит. “Критика хороша, когда она оправдана, но она заходит слишком далеко с кровью на подошве”, — считает он. Были также и другие комментарии со стороны репортеров различных изданий.

Белый дом пока не прокомментировал эпизод.

Напомним, по информации газеты The New York Times, американский президент Дональд Трамп на брифинге, посвященном иммиграционной политике страны, выражал серьезное недовольство тем, что в США прибывает слишком много людей из Афганистана, Гаити и Нигерии, а также отзывался об этих лицах крайне пренебрежительно.

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