Трампа очікують у Лондоні в липні: без помпи і церемоній
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Президента США Дональда Трампа очікують з його першим офіційним візитом до Великої Британії в липні. Про це з посиланням на джерела повідомляє The Gurdian, передає УНН.
Президент США, як повідомляється, проведе переговори з прем'єр-міністром Великої Британії Терезою Мей на Даунінг стріт і також може зустрітися з королевою або іншими високопоставленими членами королівської сім'ї.
Проте, його зустрінуть без почестей, як це прийнято під час державного візиту з офіційним банкетом в Букінгемському палаці або прогулянкою з екіпажем по вулиці Мелл в лондонському районі Вестмінстер, що зв'язує Букінгемський палац з Трафальгарській площею.
Офіційний представник прем'єр-міністра, коли його запитали, чи підтверджений візит, сказав: "Коли прем'єр-міністр і президент зустрілися в Давосі, вони повідомили, що їх представники збираються організувати робочий візит, і ми оголосимо про подробиці згодом".
Guardian повідомляє, що візит Трампа до Великої Британії очікується після участі в саміті НАТО в Брюсселі в середині липня.
Нагадаємо, у січні минулого року президент США прийняв запрошення королеви Єлизавети ІІ відвідати Велику Британію.
Однак згодом на сайті уряду Великої Британії з'явилася петиція із закликом відмінити державний візит Трампа до Британії.
Британський уряд відхилив петицію.