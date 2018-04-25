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Трампа ожидают в Лондоне в июле: без помпы и церемоний

Киев • УНН

 • 7838 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Президента США Дональда Трампа ожидают с его первым официальным визитом в Великобританию в июле. Об этом со ссылкой на источники сообщает The Gurdian, передает УНН.

Трампа ожидают в Лондоне в июле: без помпы и церемоний

Президент США, как сообщается, проведет переговоры с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй на Даунинг стрит и также может встретиться с королевой или другими высокопоставленными членами королевской семьи.

Тем не менее, его встретят без почестей, как это принято во время государственного визита с официальным банкетом в Букингемском дворце или прогулкой с экипажем по улице Мэлл в лондонском районе Вестминстер, связывающей Букингемский дворец с Трафальгарской площадью.

Официальный представитель премьер-министра, когда его спросили, подтвержден ли визит, сказал: "Когда премьер-министр и президент встретились в Давосе, они сообщили, что их представители собираются организовать рабочий визит, и мы объявим о подробностях со временем".

Guardian сообщает, что визит Трампа в Великобританию ожидается после участия в саммите НАТО в Брюсселе в середине июля.

Напомним, в январе прошлого года президент США принял приглашение королевы Елизаветы II посетить Великобританию.

Однако позже на сайте правительства Великобритании появилась петиция с призывом отменить государственный визит Трампа в Британию. 

Британское правительство отклонило петицию

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