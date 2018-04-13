Трамп звинуватив колишнього директора ФБР у брехні під присягою
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Трамп хоче притягнути до відповідальності колишнього директора ФБР за брехню Конгресу під присягою і поширення секретної інформації. Про це повідомляє УНН з посиланням на Тwitter президента США Дональда Трампа.
"Джеймс Комі - брехун і людина, яка зливає секретну інформацію. Це перевірено. Практично всі в Вашингтоні думали, що його потрібно звільнити за жахливу роботу, яку він зробив, - поки він не був фактично звільнений. Він поділився секретною інформацією, за це він повинен бути притягнутий до відповідальності. Він збрехав Конгресу під присягою", - написав Трамп.
Як повідомляв УНН, президент США Дональд Трамп заявив, що ніколи не говорив, коли буде завдано удару по Сирії, за його словами, це може статися як "дуже скоро" або ж "зовсім не скоро".