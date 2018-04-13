Трамп обвинил бывшего директора ФБР во лжи под присягой

"Джеймс Коми – врун и человек, который сливает секретную информацию. Это проверенно. Практически все в Вашингтоне думали, что его нужно уволить за ужасную работу, которую он сделал, - пока он не был фактически уволен. Он поделился секретной информацией, за это он должен быть привлечен к ответственности. Он солгал Конгрессу под присягой", - написал Трамп.

Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не говорил, когда будет нанесен удар по Сирии, по его словам, это может произойти как "очень скоро" или же "совсем не скоро".