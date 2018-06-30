Трамп знову зажадав від Німеччини та інших членів НАТО збільшити витрати на оборону
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. Президент США Дональд Трамп в черговий раз зажадав від Німеччини та інших союзників по НАТО збільшити витрати на оборону, передає УНН з посиланням на розмову американського президента з журналістами.
“Німеччина повинна витрачати більше грошей. Іспанія, Франція. Несправедливо те, як вони ставляться до США”, — зазначив він в п’ятницю на борту літака по дорозі в штат Нью-Джерсі. Його висловлювання наводить прес-пул Білого дому.
Трамп уже неодноразово висловлював думку, що Європа отримує більше вигоди, ніж Сполучені Штати, з існування Організації Північноатлантичного договору. Так, коли в Вашингтон в кінці квітня прилетіла канцлер ФРН Ангела Меркель, він на спільній з нею прес-конференції заявив, коментуючи трансатлантичні зв’язки, в першу чергу в сферах оборони, торгівлі і економіки, що “потрібні відносини, що будуються на взаємності, чого немає ”. “НАТО допомагає Європі більше, ніж вона допомагає нам (США), — зауважив тоді глава Білого дому. — Так чому ж ми (США) оплачуємо більшість витрат (НАТО)?”
Як повідомляв УНН, у Пентагоні допустили втрату лідерства в космосі через Росію і Китай.