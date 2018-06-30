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Трамп потребовал от Германии и других членов НАТО увеличить расходы на оборону

Трамп потребовал от Германии и других членов НАТО увеличить расходы на оборону

Киев  •  УНН

 • 9848 просмотра

КИЕВ. 30 июня. УНН. Президент США Дональд Трамп в очередной раз потребовал от Германии и других союзников по НАТО увеличить расходы на оборону, передает УНН со ссылкой на разговор американского президента с журналистами.

“Германия должна тратить больше денег. Испания, Франция. Несправедливо то, как они относятся к США”, — отметил он в пятницу на борту самолета по пути в штат Нью-Джерси. Его высказывания приводит пресс-пул Белого дома.

Трамп уже неоднократно высказывал мнение, что Европа получает больше выгоды, чем Соединенные Штаты, из существования Организации Североатлантического договора. Так, когда в Вашингтон в конце апреля прилетела канцлер ФРГ Ангела Меркель, он на совместной с ней пресс-конференции заявил, комментируя трансатлантические связи, в первую очередь в сферах обороны, торговли и экономики, “нужны отношения, строящиеся на взаимности , чего нет”. “НАТО помогает Европе больше, чем оно помогает нам (США), — отметил тогда глава Белого дома. — Так почему же мы (США) оплачиваем часть расходов (НАТО)?”

Как сообщал УНН, в Пентагоне допустили потерю лидерства в космосе из-за России и Китая.

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