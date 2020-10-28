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Трамп заявив, що Росія заздрить військовій могутності США

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Росія і Китай заздрять військовій перевазі США. Про це заявив президент США Дональд Трамп під час виступу в штаті Вісконсін, передає Fox News, передає УНН.

“Ми перевершуємо всіх у світі по військовій силі. Росія, Китай, всі інші, вони нам заздрять”, — сказав він.

За словами Трампа, ніхто не очікував від США таких успіхів, проте їм вдалося перебудувати свою армію і вийти на лідируючі позиції в цій сфері.

Окремо президент виділив ядерне озброєння країни, зазначивши, що зараз воно знаходиться в найкращому стані. “Сподіваюся, його не доведеться ніколи використовувати”, — додав американський лідер.

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Як пояснив президент, військова міць потрібна США для збереження миру, який вони збираються підтримувати за допомогою сили.

Раніше Трамп неодноразово говорив про зброю США, що не має аналогів в інших державах. Наприкінці вересня політик повідомив, що армія Штатів відновила свою міць саме за час його президентського терміну.

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