Трамп заявил, что Россия завидует военной мощи США
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Россия и Китай завидуют военному превосходству США. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время выступления в штате Висконсин, передает Fox News, передает УНН.
“Мы превосходим всех в мире по военной силе. Россия, Китай, все остальные, они нам завидуют”, — сказал он.
По словам Трампа, никто не ожидал от США таких успехов, однако им удалось перестроить свою армию и выйти на лидирующие позиции в этой сфере.
Отдельно президент выделил ядерное вооружение страны, отметив, что сейчас оно находится в лучшем состоянии. “Надеюсь, его не придется никогда использовать”, — добавил американский лидер.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трамп Россия украла у США информацию про гиперзвуковую ракету
Как пояснил президент, военная мощь нужна США для сохранения мира, который они собираются поддерживать с помощью силы.
Ранее Трамп неоднократно говорил об оружии США, что не имеет аналогов в других государствах. В конце сентября политик сообщил, что армия Штатов возобновила свою мощь именно за время его президентского срока.