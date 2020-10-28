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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 61280 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 86994 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 103689 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 123002 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100110 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101119 просмотра

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Трамп заявил, что Россия завидует военной мощи США

Трамп заявил, что Россия завидует военной мощи США

Киев  •  УНН

 • 9255 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Россия и Китай завидуют военному превосходству США. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время выступления в штате Висконсин, передает Fox News, передает УНН.

“Мы превосходим всех в мире по военной силе. Россия, Китай, все остальные, они нам завидуют”, — сказал он.

По словам Трампа, никто не ожидал от США таких успехов, однако им удалось перестроить свою армию и выйти на лидирующие позиции в этой сфере.

Отдельно президент выделил ядерное вооружение страны, отметив, что сейчас оно находится в лучшем состоянии. “Надеюсь, его не придется никогда использовать”, — добавил американский лидер.

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Как пояснил президент, военная мощь нужна США для сохранения мира, который они собираются поддерживать с помощью силы.

Ранее Трамп неоднократно говорил об оружии США, что не имеет аналогов в других государствах. В конце сентября политик сообщил, что армия Штатов возобновила свою мощь именно за время его президентского срока.

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