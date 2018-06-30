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Трамп заявив, що обговорить з Путіним Сирію, Україну і втручання у вибори

Київ • УНН

 • 9776 перегляди

КИЇВ. 30 червня. УНН. Президент США Дональд Трамп має намір обговорити під час зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним ситуацію в Сирії і в Україні, а також тему втручання в американські президентські вибори, передає УНН з посиланням на інтерв’ю американського президента американським журналістам.

“Україну, Сирію, вибори ... ми не хочемо, щоб хто-небудь втручався в наші вибори”, — сказав він, розмовляючи з репортерами на борту літака по дорозі в штат Нью-Джерсі. “Ми, можливо, поговоримо (з Путіним) про те, чим поступився (попередній президент США Барак) Обама”, — продовжив глава адміністрації США, навівши як приклад Крим. “Президент Обама дозволив цьому статися”, — висловив переконання Трамп. Його висловлювання призводить пул журналістів, акредитованих при Білому домі.

На питання, чи визнають США Крим російським, президент відповів: “Ми подивимося”.

Як повідомляв УНН, генсек НАТО Йенс Столтенберг прокоментував майбутню зустріч президентів США Дональда Трампа і РФ Володимира Путіна, яка пройде 16 липня в Гельсінкі.

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