Трамп заявил, что обсудит с Путиным Сирию, Украину и вмешательства в выборы

“Украину, Сирию, выборы... мы не хотим, чтобы кто-либо вмешивался в наши выборы”, — сказал он, беседуя с репортерами на борту самолета по пути в штат Нью-Джерси. “Мы, может быть, поговорим (с Путиным) о том, что уступил (предыдущий президент США Барак) Обама”, — продолжил глава администрации США, приведя в качестве примера Крым. “Президент Обама позволил этому случиться”, — выразил убеждение Трамп. Его высказывания приводит пул журналистов, аккредитованных при Белом доме.

На вопрос, признают ли США Крым российским, президент ответил: “Мы посмотрим”.

Как сообщал УНН, генсек НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал предстоящую встречу президентов США Дональда Трампа и РФ Владимира Путина, которая пройдет 16 июля в Хельсинки.