Трамп заявив, що не хоче війни з Іраном
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. Президент США Дональд Трамп не хоче вступати в збройний конфлікт з Іраном. Про це він заявив журналістам у Флориді, повідомляє УНН з посиланням на сторінку Трампа в Twitter.
"Чи хочу я цього? Ні. Я хочу, щоб був мир. Я люблю світ, - сказав він у відповідь на питання про можливість військового сценарію. - Ірану слід прагнути до миру більше, ніж будь-хто". "Так що я не передбачаю, що це станеться, - зазначив глава американської адміністрації. - Не думаю, що це гарна ідея для Ірану. Не думаю, що Іран хоче, щоб це відбулося".
Нагадаємо, США направили додаткові сили для захисту посольства в Іраку після нападу протестувальників.
Президент США Дональд Трамп уже пригрозив Ірану, якщо що-небудь трапиться з посольством США в Іраку.