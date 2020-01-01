Трамп заявил, что не хочет войны с Ираном

"Хочу ли я этого? Нет. Я хочу, чтобы был мир. Я люблю мир, - сказал он в ответ на вопрос о возможности военного сценария. - Ирану следует стремиться к миру больше, чем кто-либо". "Так что я не предвижу, что это произойдет, - отметил глава американской администрации. - Не думаю, что это хорошая идея для Ирана. Не думаю, что Иран хочет, чтобы это произошло".

Напомним, США направили дополнительные силы для защиты посольства в Ираке после нападения протестующих.

Президент США Дональд Трамп уже пригрозил Ирану, если что-нибудь случится с посольством США в Ираке.