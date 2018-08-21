Трамп заявив, що може зустрітися з Кім Чен Ином вдруге
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Президент США Дональд Трамп має намір знову зустрітися з лідером КНДР Кім Чен Ином. Про це Трамп заявив в інтерв’ю агентству Reuters, інформує УНН.
“Швидше за все, ми (зустрінемося), проте я не хочу коментувати це питання”, — відповів він, не навівши деталей щодо того, в які терміни можуть відбутися нові переговори. Він також звернув увагу на те, що у нього “склалися прекрасні особисті стосунки з лідером Кімом”.
“Я зупинив ядерні випробування. Я зупинив випробування ракет, Японія захоплена. Що буде далі? Хто знає, подивимося”, — додав Трамп.
Йому також було поставлено питання, чи зробила КНДР будь-які кроки по денуклеаризації. “Я переконаний, що вони зробили”, — відповів Трамп, але не навів аргументів з цього приводу.
Як повідомляв УНН, Трамп звинуватив країни ЄС і Китай в маніпуляціях з курсами національних валют.