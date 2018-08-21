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Трамп заявил, что может встретиться с Ким Чен Ыном вдруг

Киев • УНН

 • 11473 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Президент США Дональд Трамп намерен вновь встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом Трамп заявил в интервью агентству Reuters, передает УНН.

Трамп заявил, что может встретиться с Ким Чен Ыном вдруг

“Скорее всего, мы (встретимся), однако я не хочу комментировать этот вопрос”, — ответил он, не приведя деталей относительно того, в какие сроки могут состояться новые переговоры. Он также обратил внимание на то, что у него “сложились прекрасные личные отношения с лидером Кимом”.

“Я остановил ядерные испытания. Я остановил испытания ракет, Япония восхищена. Что произойдет дальше? Кто знает, посмотрим”, — добавил Трамп.

Ему также был задан вопрос, предприняла ли КНДР какие-либо шаги по денуклеаризации. “Я убежден, что они предприняли”, — ответил Трамп, но не привел аргументов на этот счет.

Как сообщал УНН, Трамп обвинил страны ЕС и Китай в манипуляциях с курсами национальных валют.

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