Трамп заявив про особисту відповідальність Путіна за втручання Росії в американські вибори

Трампу було поставлено пряме запитання, чи вважає він, що Путін несе особисту відповідальність за втручання. За словами американського лідера, він вважає президента Росії особисто відповідальним за те, що сталося, оскільки Володимир Путін керує країною. “Ну, вважав би, тому що він відповідає за свою країну. Точно так само як я вважаю себе відповідальним за те, що відбувається в цій країні (у США - прим.). Так що, безумовно, вам слід як лідера країни вважати його відповідальним, так”, — відповів господар Білого дому.

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Після цього ведучий також поцікавився у президента США, що саме з цього приводу він сказав Путіну під час їх зустрічі віч-на-віч у Гельсінкі. “Я був дуже переконливий з точки зору того, що ми не можемо допустити втручання, ми не можемо дозволити чогось подібного. Я дав йому зрозуміти, що ми цього допустити не можемо, і це саме так”, — сказав американський лідер.

Нагадаємо, перша двостороння зустріч президентів США та Росії у Гельсінкі справила шокуюче враження на американську і європейську громадську думку. Німецька Die Zeit звертає особливу увагу на те, що американського лідера розкритикував навіть зазвичай лояльний до нього консервативний телеканал Fox News.