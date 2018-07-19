Трамп заявил о личной ответственности Путина за вмешательство России в американские выборы

Трампу был поставлен прямой вопрос, считает ли он, что Путин несет личную ответственность за вмешательство. По словам американского лидера, он считает президента России лично ответственным за то, что произошло, поскольку Владимир Путин руководит страной. “Ну, считал бы, потому что он отвечает за свою страну. Точно так же как я считаю себя ответственным за то, что происходит в этой стране (в США — прим.). Так что, безусловно, вам следует как лидера страны считать его ответственным, да”, — ответил хозяин Белого дома.

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После этого ведущий также поинтересовался у президента США, что именно на этот счёт он сказал Путину во время их встречи с глазу на глаз в Хельсинки. “Я был очень убедителен с точки зрения того, что мы не можем допустить вмешательства, мы не можем позволить ничего подобного. Я дал ему понять, что мы этого допустить не можем, и это именно так”, — сказал американский лидер.

Напомним, первая двусторонняя встреча президентов США и России в Хельсинки произвела шокирующее впечатление на американское и европейское общественное мнение. Немецкая Die Zeit обращает особое внимание на то, что американского лидера раскритиковал даже обычно лояльный к нему консервативный телеканал Fox News.