Трамп заявив про намір "стати другом" для Кім Чен Ина
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив, що сподівається стати друзями з лідером КНДР Кім Чен Ином, незважаючи на образи з його боку. Про це він написав у своєму Тwitter, передає УНН.
"Чому Кім Чен Ин хоче образити мене, називаючи "старим", в той час як я жодного разу не називав його "маленьким і товстим"? Я так намагаюся стати його другом - можливо, це коли-небудь станеться!" - написав американський президент.
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Зазначимо, що у ретвітах до запису Трампа користувачі припустили, що його аккаунт зламали.
Нагадаємо, що сам президент США у вересні придумав прізвисько "людина-ракета" для Кім Чен Ина, про що йому нагадали юзери в коментарях.