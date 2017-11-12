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Трамп заявив про намір "стати другом" для Кім Чен Ина

Трамп заявив про намір "стати другом" для Кім Чен Ина

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 листопада. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив, що сподівається стати друзями з лідером КНДР Кім Чен Ином, незважаючи на образи з його боку. Про це він написав у своєму Тwitter, передає УНН.

"Чому Кім Чен Ин хоче образити мене, називаючи "старим", в той час як я жодного разу не називав його "маленьким і товстим"? Я так намагаюся стати його другом - можливо, це коли-небудь станеться!" - написав американський президент.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Д.Трамп в розмові з Р.Дутерте назвав Кім Чен Ина "божевільним"

Зазначимо, що у ретвітах до запису Трампа користувачі припустили, що його аккаунт зламали.

Нагадаємо, що сам президент США у вересні придумав прізвисько "людина-ракета" для Кім Чен Ина, про що йому нагадали юзери в коментарях.

Українські Національні Новини

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