Трамп заявив про намір "стати другом" для Кім Чен Ина

"Чому Кім Чен Ин хоче образити мене, називаючи "старим", в той час як я жодного разу не називав його "маленьким і товстим"? Я так намагаюся стати його другом - можливо, це коли-небудь станеться!" - написав американський президент.

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Зазначимо, що у ретвітах до запису Трампа користувачі припустили, що його аккаунт зламали.

Нагадаємо, що сам президент США у вересні придумав прізвисько "людина-ракета" для Кім Чен Ина, про що йому нагадали юзери в коментарях.