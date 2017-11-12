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Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ
17:15 • 4526 просмотра

Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 40350 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 61711 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 69639 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 72587 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 60599 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 98447 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 100704 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Трамп заявил о намерении "стать другом" для Ким Чен Ына

Трамп заявил о намерении "стать другом" для Ким Чен Ына

Киев  •  УНН

 • 10194 просмотра

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется стать друзьями с лидером КНДР Ким Чен Ыном, несмотря на обиды с его стороны. Об этом он написал в своем Тwitter, передает УНН.

"Почему Ким Чен Ын хочет обидеть меня, называя" старым ", в то время как я ни разу не называл его "маленьким и толстым"? Я так стараюсь стать его другом - возможно, это когда-нибудь произойдет!" - написал американский президент.

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Отметим, что в ретвитах записи Трампа пользователи предположили, что его аккаунт взломали.

Напомним, что сам президент США в сентябре придумал прозвище "человек-ракета" для Ким Чен Ына , о чем ему напомнили пользователи в комментариях.

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