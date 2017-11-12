Трамп заявил о намерении "стать другом" для Ким Чен Ына

"Почему Ким Чен Ын хочет обидеть меня, называя" старым ", в то время как я ни разу не называл его "маленьким и толстым"? Я так стараюсь стать его другом - возможно, это когда-нибудь произойдет!" - написал американский президент.

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Отметим, что в ретвитах записи Трампа пользователи предположили, что его аккаунт взломали.

Напомним, что сам президент США в сентябре придумал прозвище "человек-ракета" для Ким Чен Ына , о чем ему напомнили пользователи в комментариях.