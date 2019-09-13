Трамп заявив про готовність до нової зустрічі з Кім Чен Ином
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив журналістам, що готовий до кінця цього року зустрітися з північнокорейським лідером Кім Чен Ином, щоб відновити переговори з денуклеаризації КНДР. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Заяви американського лідера звучать на тлі звільнення його радника з нацбезпеки Джона Болтона. Опитані Reuters аналітики вважають, що відсторонення Болтона може допомогти зусиллям США щодо відновлення переговорів по денуклеаризації, проте не зможе допомогу їм добитися головної мети - переконати Пхеньян відмовитися від ядерної зброї.
Нагадаємо, Трамп напередодні, коментуючи відставку Болтона, назвав помилкою поведінку Болтона з північнокорейським лідером. Зокрема, навів приклад Трамп, Болтон образив Кім Чен Ина, зажадавши від нього здачі всієї ядерної зброї і згадавши "лівійську модель".
Раніше в понеділок Пхеньян заявив, що готовий до відновлення переговорів з Вашингтоном.