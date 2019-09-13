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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 106313 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 119227 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 110848 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 117080 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 123365 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 149937 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149776 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Трамп заявил о готовности к новой встрече с Ким Чен Ыном

Трамп заявил о готовности к новой встрече с Ким Чен Ыном

Киев  •  УНН

 • 12209 просмотра

КИЕВ. 13 сентября. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что готов до конца этого года встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, чтобы возобновить переговоры по денуклеаризации КНДР. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Заявления американского лидера звучат на фоне отставки его советника по нацбезопасности Джона Болтона. Опрошенные Reuters аналитики считают, что отстранение Болтона может помочь усилиям США по возобновлению переговоров по денуклеаризации, однако не сможет помощь им добиться главной цели — убедить Пхеньян отказаться от ядерного оружия.

Сам Трамп накануне, комментируя отставку Болтона, назвал ошибкой поведение Болтона с северокорейским лидером. В частности, привел в пример Трамп, Болтон оскорбил Ким Чен Ына, потребовав от него сдачи всего ядерного оружия и упомянув «ливийскую модель».

Ранее в понедельник Пхеньян заявил, что готов к возобновлению переговоров с Вашингтоном.

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