Трамп заявил о готовности к новой встрече с Ким Чен Ыном
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что готов до конца этого года встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, чтобы возобновить переговоры по денуклеаризации КНДР. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Заявления американского лидера звучат на фоне отставки его советника по нацбезопасности Джона Болтона. Опрошенные Reuters аналитики считают, что отстранение Болтона может помочь усилиям США по возобновлению переговоров по денуклеаризации, однако не сможет помощь им добиться главной цели — убедить Пхеньян отказаться от ядерного оружия.
Сам Трамп накануне, комментируя отставку Болтона, назвал ошибкой поведение Болтона с северокорейским лидером. В частности, привел в пример Трамп, Болтон оскорбил Ким Чен Ына, потребовав от него сдачи всего ядерного оружия и упомянув «ливийскую модель».
Ранее в понедельник Пхеньян заявил, что готов к возобновлению переговоров с Вашингтоном.