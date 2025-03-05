Трамп залишив у силі заборону на постачання зброї чи іншої значної допомоги Україні - NYT

Президент США Доналд Трамп залишив у силі заборону на постачання зброї та іншої значної допомоги Україні, повідомляє The New York Times, пише УНН.

Деталі

"Здавалося, пан Трамп вітає ініціативу Президента України Володимира Зеленського повернутися до дискусій щодо мирних переговорів і угоди щодо корисних копалин. Але пан Трамп залишив у силі свою заборону на подальше постачання зброї чи іншої великої допомоги Україні", - зазначив у статті-аналізі виступу президента США Дональда Трампа перед Конгресом кореспондент The New York Times з питань Білого дому та національної безпеки Девід Сенгер.

При цьому The Wall Street Journal зауважило, що кілька днів тому "Трамп призупинив всю військову допомогу США Україні, поки не переконається, що Зеленський докладає добросовісних зусиль для мирних переговорів з росією".

Доповнення

Перед виступом Трампа у Конгресі Президент України Володимир Зеленський опублікував у соцмережах довге повідомлення, у якому хвалив "сильне лідерство" президента США, висловлював вдячність за військову допомогу його країни та описував їхню перепалку як "прикру".

Він сказав, що готовий "сісти за стіл переговорів" з Трампом і підписати угоду щодо корисних копалин, а також підтримає припинення вогню на морі та в повітрі.