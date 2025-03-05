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Трамп оставил в силе запрет на поставки оружия или другой значительной помощи Украине - NYT

Киев • УНН

 • 26725 просмотра

Трамп выразил поддержку инициативе Зеленского по мирным переговорам и соглашению о полезных ископаемых. В то же время он не отменил запрет на поставки оружия и другой значительной помощи Украине.

Трамп оставил в силе запрет на поставки оружия или другой значительной помощи Украине - NYT

Президент США Дональд Трамп оставил в силе запрет на поставки оружия и другой значительной помощи Украине, сообщает The New York Times, пишет УНН.

Детали

"Казалось, господин Трамп приветствует инициативу Президента Украины Владимира Зеленского вернуться к обсуждениям по мирным переговорам и соглашению по полезным ископаемым. Но господин Трамп оставил в силе свой запрет на дальнейшие поставки оружия или другой крупной помощи Украине", - отметил в статье-анализа выступления президента США Дональда Трампа перед Конгрессом корреспондент The New York Times по вопросам Белого дома и национальной безопасности Дэвид Сенгер.

При этом The Wall Street Journal отметило, что несколько дней назад "Трамп приостановил всю военную помощь США Украине, пока не убедится, что Зеленский прилагает добросовестные усилия для мирных переговоров с россией".

Дополнение

Перед выступлением Трампа в Конгрессе Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в соцсетях длинное сообщение, в котором хвалил "сильное лидерство" президента США, выражал благодарность за военную помощь его страны и описывал их перепалку как "досадную".

Он сказал, что готов "сесть за стол переговоров" с Трампом и подписать соглашение по полезным ископаемым, а также поддержит прекращение огня на море и в воздухе.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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