Трамп закликав Apple до співпраці в боротьбі зі злочинністю

КИЇВ. 15 січня. УНН. Президент США Дональд Трамп закликав американську компанію Apple до співпраці в боротьбі зі злочинністю, звинувативши її у відмові надавати дані про передбачувані порушників закону. Про це Трамп написав на своїй сторінці в Twitter, інформує УНН.