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Трамп закликав Apple до співпраці в боротьбі зі злочинністю

Трамп закликав Apple до співпраці в боротьбі зі злочинністю

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 січня. УНН. Президент США Дональд Трамп закликав американську компанію Apple до співпраці в боротьбі зі злочинністю, звинувативши її у відмові надавати дані про передбачувані порушників закону. Про це Трамп написав на своїй сторінці в Twitter, інформує УНН.

“Ми весь час допомагаємо Apple в торгівлі та у багатьох інших питаннях, однак вони відмовляються розкрити телефони вбивць, наркоторговців та інших жорстоких кримінальних елементів, — написав він у вівторок. — Їм доведеться взяти на себе відповідальність і допомогти нашій великій країні”.

Трамп додав, що Apple повинна почати сприяти в боротьбі зі злочинністю “прямо зараз”, написавши це прописними буквами.

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Заснована в 1976 році Apple виробляє, крім iPhone і iPad, комп’ютери iMac, ноутбуки MacBook та іншу високотехнологічну техніку. Корпорація зі штаб-квартирою в американському Купертіно (штат Каліфорнія) є однією з найбільших в світі, її ринкова капіталізація перевищує 1 трлн доларів.

Раніше в США нерідко виникали скандали, коли компанія відмовлялася надати спецслужбам країни ключі для можливості розблокувати смартфони передбачуваних злочинців.

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