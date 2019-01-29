Трамп виступить зі щорічною промовою перед Конгресом 5 лютого
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Щорічна президентська промова "Про становище в країні", яку відтермінували через "шатдаун" у США, відбудеться 5 лютого. Про це йдеться у листі Дональда Трампа до спікера Палати представників Ненсі Пелосі, передає УНН.
"Люба пані спікер: дякую за ваш лист, що запрошує мене доставити доповідь про становище в країні перед спільним засіданням Конгресу у вівторок, 5 лютого 2019 року. Я з честю погоджуюсь. Ми маємо багато про що розповісти, і маємо досягти великих цілей!", - йдеться в листі.
Як повідомляв УНН, 24 січня спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі заявила, що не дозволить Дональду Трампу виступити в законодавчому органі з щорічним зверненням "Про становище в країні", поки федеральний уряд не відновить роботу.
Дональд Трамп не виключає черговий "шатдаун" федерального уряду, якщо Конгрес через три тижні не виділить необхідних коштів на зведення стіни на кордоні з Мексикою.