Трамп виступить зі щорічною промовою перед Конгресом 5 лютого

"Люба пані спікер: дякую за ваш лист, що запрошує мене доставити доповідь про становище в країні перед спільним засіданням Конгресу у вівторок, 5 лютого 2019 року. Я з честю погоджуюсь. Ми маємо багато про що розповісти, і маємо досягти великих цілей!", - йдеться в листі.

Як повідомляв УНН, 24 січня спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі заявила, що не дозволить Дональду Трампу виступити в законодавчому органі з щорічним зверненням "Про становище в країні", поки федеральний уряд не відновить роботу.

Дональд Трамп не виключає черговий "шатдаун" федерального уряду, якщо Конгрес через три тижні не виділить необхідних коштів на зведення стіни на кордоні з Мексикою.