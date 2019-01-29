Трамп выступит с ежегодной речью перед Конгрессом 5 февраля

"Дорогая госпожа спикер: спасибо за ваше письмо, приглашающее меня доставить доклад о положении в стране перед совместным заседанием Конгресса во вторник, 5 февраля 2019 года. Я с честью соглашаюсь. Мы должны о многом рассказать, и должны достичь великих целей!", - говорится в письме.

Как сообщал УНН, 24 января спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что не позволит Дональду Трампу выступить в законодательном органе с ежегодным обращением "О положении в стране", пока федеральное правительство не восстановит работу.

Дональд Трамп не исключает очередной "шатдаун" федерального правительства, если Конгресс через три недели не выделит необходимых средств на возведение стены на границе с Мексикой.