Трамп висловив сумніви в тому, що зміна клімату викликана людьми

Журналіст запитала главу Білого дому, чи вважає він реальною зміну клімату. “Я думаю, що щось відбувається, щось змінюється і воно знову повернеться до свого попереднього стану”, — відповів він. “Я не думаю, що це вигадка, думаю, ймовірно, є зміни, але я не знаю, чи спричинені вони впливом людини”, — додав Трамп.

“Я скажу вам ось що. Я не хочу віддавати трильйони і трильйони доларів, — підкреслив американський лідер. — Я не хочу втрачати мільйони і мільйони робочих місць. Я не хочу опинитися в невигідній позиції”.

Журналіст звернула увагу Трампа на руйнування крижаного покриву в Гренландії. “Ви не знаєте, сталося б це чи ні при наявності людей або в разі їх відсутності”, — парирував американський лідер.

Відповідаючи на аргумент, що глобальне потепління є результатом діяльності людини, згідно з думкою наукової спільноти, Трамп підкреслив, що “є вчені, які з цим не погоджуються”. Він також не виключив, що деякі дослідники можуть дотримуватися тієї чи іншої позиції з питання зміни клімату, керуючись якимись політичними мотивами.

“Я не заперечую зміни клімату, але думаю, що ситуація цілком може повернутися до свого попереднього стану. Ми говоримо про мільйони років”, — пояснив він.

Як повідомляв УНН, Трамп не виключив, що може спробувати припинити розслідування Мюллера.