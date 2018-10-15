Трамп висловив сумніви в тому, що зміна клімату викликана людьми

ukru
Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 53197 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 98518 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 137524 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 114518 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 106919 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 112989 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 137499 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 75006 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 83479 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 175766 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
3.5 м/с
80 %
750 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Вівторок в Україні буде неоднорідним: яку погоду слід очікувати українцям завтра

Вівторок в Україні буде неоднорідним: яку погоду слід очікувати українцям завтра

24 березня, 12:17 • 25802 перегляди
Сили оборони звільнили частину територій біля Дворічної на Харківщині

Сили оборони звільнили частину територій біля Дворічної на Харківщині

24 березня, 12:23 • 40323 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 32749 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 25130 перегляди
Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

17:08 • 30559 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 137520 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 137497 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 175765 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 515041 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 594678 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

19:57 • 4273 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 23814 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 25130 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 32749 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 58677 перегляди
Актуальне
Трамп висловив сумніви в тому, що зміна клімату викликана людьми

Трамп висловив сумніви в тому, що зміна клімату викликана людьми

Київ • УНН

 • 9161 перегляди

КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Президент США Дональд Трамп сумнівається, що клімат на Землі змінюється через вплив людини, і тому не хоче витрачати трильйони доларів, намагаючись, запобігти розвитку даних процесів. Про це американський лідер заявив в інтерв’ю телеканалу CBS, інформує УНН.

Журналіст запитала главу Білого дому, чи вважає він реальною зміну клімату. “Я думаю, що щось відбувається, щось змінюється і воно знову повернеться до свого попереднього стану”, — відповів він. “Я не думаю, що це вигадка, думаю, ймовірно, є зміни, але я не знаю, чи спричинені вони впливом людини”, — додав Трамп.

“Я скажу вам ось що. Я не хочу віддавати трильйони і трильйони доларів, — підкреслив американський лідер. — Я не хочу втрачати мільйони і мільйони робочих місць. Я не хочу опинитися в невигідній позиції”.

Журналіст звернула увагу Трампа на руйнування крижаного покриву в Гренландії. “Ви не знаєте, сталося б це чи ні при наявності людей або в разі їх відсутності”, — парирував американський лідер.

Відповідаючи на аргумент, що глобальне потепління є результатом діяльності людини, згідно з думкою наукової спільноти, Трамп підкреслив, що “є вчені, які з цим не погоджуються”. Він також не виключив, що деякі дослідники можуть дотримуватися тієї чи іншої позиції з питання зміни клімату, керуючись якимись політичними мотивами.

“Я не заперечую зміни клімату, але думаю, що ситуація цілком може повернутися до свого попереднього стану. Ми говоримо про мільйони років”, — пояснив він.

Як повідомляв УНН, Трамп не виключив, що може спробувати припинити розслідування Мюллера.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.43
Bitcoin
$88,109.50
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,046.10
Ethereum
$2,084.26