Трамп не виключив, що може спробувати припинити розслідування Мюллера
Київ • УНН
КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Президент США Дональд Трамп не став виключати, що в майбутньому може спробувати припинити розслідування про спроби російської влади вплинути на вибори в США, яке вже більше року веде спецпрокурор Роберт Мюллер. Про це американський лідер заявив в інтерв’ю телеканалу CBS, повідомляє УНН.
“Я нічого не буду обіцяти. Я вважаю, що це дуже несправедливе розслідування, тому що ніякої змови не було”, — сказав він, відповідаючи на запитання ведучої про те, чи може він пообіцяти, що не стане намагатися припинити це розслідування.
Президент при цьому зазначив, що такого наміру у нього в даний час немає, оскільки ніякої змови з Росією не було. “Не стану вам обіцяти, але таких намірів у мене немає”, — підкреслив він.
Як повідомляв УНН, команада спеціального прокурора ФБР Роберта Мюллера приступила 7 жовтня до конфіскації квартири Пола Манафорта в хмарочосі Trump Tower.