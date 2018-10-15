Трамп не виключив, що може спробувати припинити розслідування Мюллера

“Я нічого не буду обіцяти. Я вважаю, що це дуже несправедливе розслідування, тому що ніякої змови не було”, — сказав він, відповідаючи на запитання ведучої про те, чи може він пообіцяти, що не стане намагатися припинити це розслідування.

Президент при цьому зазначив, що такого наміру у нього в даний час немає, оскільки ніякої змови з Росією не було. “Не стану вам обіцяти, але таких намірів у мене немає”, — підкреслив він.

Як повідомляв УНН, команада спеціального прокурора ФБР Роберта Мюллера приступила 7 жовтня до конфіскації квартири Пола Манафорта в хмарочосі Trump Tower.